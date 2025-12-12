María Corina Machado diz que temeu por sua vida ao sair da Venezuela

A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, afirmou nesta sexta-feira (12) que temeu por sua vida ao deixar o país em uma perigosa jornada por ar, mar e terra, segundo a imprensa americana, para chegar à Noruega e receber o Prêmio Nobel da Paz.

"Houve momentos em que senti que minha vida corria um risco real, e também foi um momento muito espiritual porque, no fim, simplesmente senti que estava nas mãos de Deus", disse ela em uma coletiva de imprensa com um grupo de veículos de comunicação em Oslo, incluindo a AFP.