Lula fala por telefone com Maduro sobre 'paz' na América do Sul

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou por telefone na semana passada com seu homólogo venezuelano, Nicolás Maduro, sobre "a paz na América do Sul", informou o Palácio do Planalto à AFP nesta sexta-feira (12). Maduro enfrenta a pressão de Washington, que o acusa de liderar um cartel do narcotráfico e bombardeou várias embarcações que supostamente transportavam drogas no mar do Caribe, em frente à costa da Venezuela.

Na primeira semana de dezembro, os dois presidentes tiveram uma conversa "rápida" sobre a "paz na América do Sul e no Caribe", disse uma fonte da Presidência à AFP. Maduro e Lula não conversavam desde as eleições presidenciais venezuelanas, em julho de 2024, nas quais Maduro foi reeleito, um resultado que não foi reconhecido oficialmente pelo Brasil. A fonte da Presidência disse que "não há intenção" por parte de Lula de "ser mediador" na crise entre Washington e Caracas. Os Estados Unidos multiplicam as medidas, tanto econômicas quanto militares, para aumentar a pressão sobre o presidente venezuelano.

Em uma entrevista recente, o presidente americano, Donald Trump, afirmou que os dias de Maduro estão "contados". O presidente venezuelano nega as acusações de Washington e afirma que Trump busca impor uma "mudança de regime" para se apropriar das vultosas reservas de petróleo de seu país. Na quinta-feira, Lula disse que defendeu perante seu par americano uma política pacifista para a região, em um telefonema também na semana passada.