Japão retira alerta de tsunami após terremoto de magnitude 6,7

O alerta de ondas de até um metro de altura para a costa norte do Pacífico havia sido ativado poucos dias depois de outro terremoto de magnitude 7,5 na mesma região ter ferido pelo menos 50 pessoas.

A Agência Meteorológica do Japão (JMA) suspendeu o alerta de tsunami emitido nesta sexta-feira (12) após um terremoto de magnitude 6,7 atingir a parte norte do arquipélago.

Por fim, foram registradas apenas duas ondas de 20 centímetros: uma às 3h35 GMT (00h55 no horário de Brasília) na cidade de Erimo, na ilha de Hokkaido, e outra três minutos depois na região de Aomori, de acordo com a agência.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) também confirmou que o terremoto teve magnitude 6,7 e ocorreu a 130 quilômetros da cidade de Kuji, na província de Iwate, na ilha de Honshu.

A emissora pública NHK informou que a intensidade dos tremores foi menor do que a do terremoto mais forte da noite de segunda-feira, que derrubou objetos de prateleiras, danificou estradas, quebrou janelas e provocou ondas de tsunami de até 70 centímetros de altura.

A Autoridade de Regulação Nuclear informou nesta sexta-feira que não havia sinais imediatos de anomalias nas instalações nucleares da região. A área ainda é assombrada pela memória do terremoto submarino de magnitude 9,0 de 2011, que provocou um tsunami que deixou cerca de 18.500 mortos e desaparecidos.