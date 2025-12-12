Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Irã prende ganhadora do Nobel da Paz, Narges Mohammadi

Autor AFP
Tipo Notícia

As forças de segurança iranianas prenderam de "forma violenta" a ganhadora do Prêmio Nobel da Paz de 2023, Narges Mohammadi, nesta sexta-feira (12), durante uma cerimônia em memória de um advogado falecido, informaram seus apoiadores. 

Mohammadi, que teve sua liberdade condicional concedida em dezembro de 2024, foi detida junto com outros ativistas durante a cerimônia em memória de Khosrow Alikordi, que foi encontrado morto em seu escritório na semana passada, conforme relatado por sua fundação em sua conta no X. 

O marido de Mohammadi, Taghi Rahmani, que mora em Paris, também afirmou no X que a ganhadora do Nobel foi presa durante a cerimônia na cidade de Mashhad, no leste do país, juntamente com a proeminente ativista Sepideh Gholian.

