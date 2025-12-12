Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Irã captura petroleiro no Golfo de Omã

Autor AFP
AFP
Tipo Notícia

O Irã capturou um petroleiro no Golfo de Omã, afirmou a agência Fars na madrugada deste sábado (13, data local), e acrescentou que estavam a bordo 18 tripulantes de Índia, Sri Lanka e Bangladesh.

"Um petroleiro que transportava seis milhões de litros de diesel de contrabando foi abordado em frente ao litoral de Omã", escreveu o veículo iraniano, citando um responsável da província de Hormozgan, no sul do país.

"O barco havia desativado todos os seus sistemas de navegação", detalhou.

As forças iranianas anunciam regularmente a captura de barcos que transportam combustível no Golfo de maneira ilegal.

O preço do combustível no Irã é um dos mais baixos do mundo, o que faz com que o tráfico para outros países seja ainda mais rentável.

O Irã já havia capturado em novembro um petroleiro em águas do Golfo "por transportar uma carga não autorizada", descartando que se tratasse de uma medida de represália contra outro país.

A última captura acontece em um contexto geopolítico tenso, dois dias depois de os Estados Unidos apreenderem um petroleiro em frente ao litoral da Venezuela.

Segundo Washington, o navio-tanque Skipper transportava petróleo procedente da Venezuela e do Irã. 

Em 2022, foi sancionado pelo Tesouro americano por seus supostos vínculos com o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica de Irã e Hezbollah.

