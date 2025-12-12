Flamengo enfrenta Pyramids, de Mostafa Zico, em busca de vaga na final do Intercontinental

Em busca de uma vaga na final da Copa Intercontinental, onde enfrentaria o PSG, o Flamengo vai encontrar no sábado (13), no Catar, o egípcio Pyramids, cujo lateral tem um nome bastante familiar: Mostafa Zico, batizado assim em homenagem ao maior ídolo do time carioca. Historiadores lembram que a chegada da televisão aos lares brasileiros nas décadas de 1970 e 1980 coincidiu com a era do Flamengo de Zico e de outros craques como Júnior, Adílio e Leandro.

Essa equipe atingiu o auge em 1981, quando venceu a primeira Libertadores para o Flamengo e a única Copa Intercontinental do clube, contra o Liverpool. Esses êxitos permitiram ao Flamengo conquistar milhões de torcedores, não só no Brasil, mas também em todo o mundo. A magia de Zico, integrante da histórica seleção brasileira de 1982, comandada pelo técnico Telê Santana, transcendeu fronteiras e chegou até o Egito. - 'Zico é meu modelo' -

Na cidade mediterrânea de Alexandria, um egípcio fã de Zico incutiu a paixão pelo futebol e pelo craque brasileiro em seus dois filhos, Mohamed e Mostafa, que ficaram conhecidos como "Mohamed Zico" e "Mostafa Zico". O irmão mais velho joga pelo Haras El Hodood, de Alexandria, enquanto o mais novo, que também passou pelas categorias de base do mesmo clube, é atualmente uma das estrelas do Pyramids FC, time sediado no Novo Cairo e próximo adversário do Flamengo no sábado, em Al Rayyan. As duas equipes, campeãs da Liga dos Campeões da África e da Copa Libertadores, respectivamente, almejam enfrentar o PSG, atual campeão europeu, na final em 17 de dezembro.

"Zico é meu modelo como jogador. Assisti aos vídeos dele. Ele é o meu favorito. Meu pai falava muito dele", explicou o egípcio de 28 anos em entrevista ao portal GE. Diferentemente de Zico, que jogava como meio-campista ofensivo, Mostafa geralmente atua como ponta esquerda, posição em que aproveita suas habilidades no drible e seus cruzamentos precisos e chutes de longa distância. Nesta temporada, ele marcou 7 gols em 19 partidas, um deles na vitória da primeira rodada da Copa Intercontinental contra o Auckland City.

Jogar contra o Flamengo, que derrotou o Cruz Azul do México por 2 a 1 no 'Dérbi das Américas' na quarta-feira, será uma das partidas mais importantes de sua carreira. "É um grande jogo. Vamos tentar vencer, vamos dar o nosso melhor", comentou o jogador. Ele também espera trocar camisas com o uruguaio Giorgian De Arrascaeta, atual craque do Flamengo e que veste a camisa 10, número que Zico imortalizou no clube rubro-negro.