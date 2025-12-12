Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo enfrenta Pyramids, de Mostafa Zico, em busca de vaga na final do Intercontinental

Flamengo enfrenta Pyramids, de Mostafa Zico, em busca de vaga na final do Intercontinental

Em busca de uma vaga na final da Copa Intercontinental, onde enfrentaria o PSG, o Flamengo vai encontrar no sábado (13), no Catar, o egípcio Pyramids, cujo lateral tem um nome bastante familiar: Mostafa Zico, batizado assim em homenagem ao maior ídolo do time carioca. 

Historiadores lembram que a chegada da televisão aos lares brasileiros nas décadas de 1970 e 1980 coincidiu com a era do Flamengo de Zico e de outros craques como Júnior, Adílio e Leandro.

Essa equipe atingiu o auge em 1981, quando venceu a primeira Libertadores para o Flamengo e a única Copa Intercontinental do clube, contra o Liverpool. 

Esses êxitos permitiram ao Flamengo conquistar milhões de torcedores, não só no Brasil, mas também em todo o mundo. 

A magia de Zico, integrante da histórica seleção brasileira de 1982, comandada pelo técnico Telê Santana, transcendeu fronteiras e chegou até o Egito.

- 'Zico é meu modelo' -

Na cidade mediterrânea de Alexandria, um egípcio fã de Zico incutiu a paixão pelo futebol e pelo craque brasileiro em seus dois filhos, Mohamed e Mostafa, que ficaram conhecidos como "Mohamed Zico" e "Mostafa Zico". 

O irmão mais velho joga pelo Haras El Hodood, de Alexandria, enquanto o mais novo, que também passou pelas categorias de base do mesmo clube, é atualmente uma das estrelas do Pyramids FC, time sediado no Novo Cairo e próximo adversário do Flamengo no sábado, em Al Rayyan. 

As duas equipes, campeãs da Liga dos Campeões da África e da Copa Libertadores, respectivamente, almejam enfrentar o PSG, atual campeão europeu, na final em 17 de dezembro. 

"Zico é meu modelo como jogador. Assisti aos vídeos dele. Ele é o meu favorito. Meu pai falava muito dele", explicou o egípcio de 28 anos em entrevista ao portal GE.

Diferentemente de Zico, que jogava como meio-campista ofensivo, Mostafa geralmente atua como ponta esquerda, posição em que aproveita suas habilidades no drible e seus cruzamentos precisos e chutes de longa distância. 

Nesta temporada, ele marcou 7 gols em 19 partidas, um deles na vitória da primeira rodada da Copa Intercontinental contra o Auckland City. 

Jogar contra o Flamengo, que derrotou o Cruz Azul do México por 2 a 1 no 'Dérbi das Américas' na quarta-feira, será uma das partidas mais importantes de sua carreira. 

"É um grande jogo. Vamos tentar vencer, vamos dar o nosso melhor", comentou o jogador. 

Ele também espera trocar camisas com o uruguaio Giorgian De Arrascaeta, atual craque do Flamengo e que veste a camisa 10, número que Zico imortalizou no clube rubro-negro.

- Filipe Luís elogia Pyramids -

O Pyramids, fundado em 2008, encara esta partida como a mais importante de sua história. 

"Pode não ser a maior competição do mundo, mas é talvez o maior jogo da história do Pyramids. Estamos falando de Flamengo e PSG [numa hipotética final]", disse o técnico do clube egípcio, o croata Krunoslav Jurcic. 

Enquanto isso, o recém-sagrado campeão brasileiro aguarda o possível retorno do atacante Pedro, que está afastado desde novembro devido a uma fratura no antebraço direito. 

Seu treinador Filipe Luís, que comanda um dos elencos mais caros das Américas, alertou contra o excesso de confiança. 

"O Pyramids é um time muito bem organizado. Defendem muito bem. É muito difícil furar suas linhas. Eles conseguem correr por muito tempo. Nunca se cansam", destacou o técnico brasileiro.

Prováveis escalações:

Flamengo: Agustín Rossi - Guillermo Varela, Léo Ortíz, Léo Pereira, Alex Sandro - Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian De Arrascaeta - Jorge Carrascal, Samuel Lino, Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

Pyramids: El Shenawy - Chibi, Galal, Samy, Mohamed Hamdi - Lasheen, Touré, Zalaka, Mostafa Zico - Ewerton, Mayele. Técnico: Krunoslav Jurcic.

