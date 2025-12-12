Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

F1 visita Barranquilla para avaliar possibilidade de sediar GP, diz prefeito

Autor AFP
Tipo Notícia

Dirigentes da Fórmula 1 visitaram recentemente Barranquilla, na Colômbia, com o objetivo de criar um Grande Prêmio na cidade, anunciou o prefeito nesta sexta-feira (12). 

Há anos, a principal cidade da costa caribenha colombiana tenta obter a aprovação para sediar uma corrida da principal categoria do automobilismo, que se tornaria a terceira na América Latina, ao lado das de São Paulo e Cidade do México. 

O prefeito Alejandro Char confirmou, nesta sexta-feira, que "há 15 dias", representantes da Fórmula 1 viajaram para a cidade porque estão "interessados" em criar o Grande Prêmio.

"Estamos no caminho certo. Encontramos uma maneira" de concretizar o projeto, disse o prefeito ao jornal El Heraldo.

Char afirmou que um circuito já foi projetado, ao lado do rio Magdalena, o maior da Colômbia. A pista incluiria um trecho ao longo do popular calçadão à beira-mar, onde está localizada uma estátua da estrela pop Shakira, natural desta cidade de 1,3 milhão de habitantes.

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) ainda não fez comentários sobre essas declarações e nem sobre a visita.

Barranquilla esteve perto de receber a aprovação para sediar uma corrida em 2022, quando recebeu a visita do CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali. 

No entanto, o projeto não se concretizou. O então prefeito, Jaime Pumarejo, afirmou posteriormente que não havia recebido apoio do presidente Gustavo Petro. 

O ex-piloto colombiano Juan Pablo Montoya, que atuou como mediador nas negociações entre Barranquilla e a Fórmula 1, disse mais tarde que faltava apenas "uma assinatura" para a realização do Grande Prêmio. 

"Estava tudo pronto", "foi aprovado pela Fórmula 1", disse a lenda do automobilismo colombiano na ocasião, sem dar detalhes sobre o que impediu a chegada da Fórmula 1 à Colômbia.

