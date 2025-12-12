F1 visita Barranquilla para avaliar possibilidade de sediar GP, diz prefeito

Dirigentes da Fórmula 1 visitaram recentemente Barranquilla, na Colômbia, com o objetivo de criar um Grande Prêmio na cidade, anunciou o prefeito nesta sexta-feira (12). Há anos, a principal cidade da costa caribenha colombiana tenta obter a aprovação para sediar uma corrida da principal categoria do automobilismo, que se tornaria a terceira na América Latina, ao lado das de São Paulo e Cidade do México.

O prefeito Alejandro Char confirmou, nesta sexta-feira, que "há 15 dias", representantes da Fórmula 1 viajaram para a cidade porque estão "interessados" em criar o Grande Prêmio. "Estamos no caminho certo. Encontramos uma maneira" de concretizar o projeto, disse o prefeito ao jornal El Heraldo. Char afirmou que um circuito já foi projetado, ao lado do rio Magdalena, o maior da Colômbia. A pista incluiria um trecho ao longo do popular calçadão à beira-mar, onde está localizada uma estátua da estrela pop Shakira, natural desta cidade de 1,3 milhão de habitantes. A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) ainda não fez comentários sobre essas declarações e nem sobre a visita.

Barranquilla esteve perto de receber a aprovação para sediar uma corrida em 2022, quando recebeu a visita do CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali. No entanto, o projeto não se concretizou. O então prefeito, Jaime Pumarejo, afirmou posteriormente que não havia recebido apoio do presidente Gustavo Petro. O ex-piloto colombiano Juan Pablo Montoya, que atuou como mediador nas negociações entre Barranquilla e a Fórmula 1, disse mais tarde que faltava apenas "uma assinatura" para a realização do Grande Prêmio.