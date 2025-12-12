Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ex-presidente iraquiano Barham Salih dirigirá a agência da ONU para refugiados

O ex-presidente iraquiano Barham Salih foi nomeado para chefiar a agência da ONU para refugiados (ACNUR), confirmou à AFP nesta sexta-feira (12) uma fonte da ONU que pediu anonimato. 

Salih assumirá o cargo em janeiro, substituindo o italiano Filippo Grandi. 

A ACNUR, assim como muitas outras organizações, enfrenta cortes na ajuda internacional e foi obrigada a reduzir seu quadro de funcionários em mais de um quarto desde o início do ano, o equivalente a aproximadamente 5.000 pessoas.

