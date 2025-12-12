Ex-presidente iraquiano Barham Salih dirigirá a agência da ONU para refugiados
O ex-presidente iraquiano Barham Salih foi nomeado para chefiar a agência da ONU para refugiados (ACNUR), confirmou à AFP nesta sexta-feira (12) uma fonte da ONU que pediu anonimato.
Salih assumirá o cargo em janeiro, substituindo o italiano Filippo Grandi.
A ACNUR, assim como muitas outras organizações, enfrenta cortes na ajuda internacional e foi obrigada a reduzir seu quadro de funcionários em mais de um quarto desde o início do ano, o equivalente a aproximadamente 5.000 pessoas.
