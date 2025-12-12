EUA propõem "zona econômica livre" se Ucrânia ceder Donetsk

Segundo Volodimir Zelenski, Casa Branca exige retirada de tropas ucranianas do leste do país para criação de zona tampão. Kiev faz contraproposta para acordo de paz.A Ucrânia apresentou aos Estados Unidos uma proposta revisada de 20 pontos para encerrar a guerra com a Rússia, disse o presidente ucraniano Volodimir Zelenski nesta quinta-feira (11/12). A possível cessão de território a Moscou continua sendo um dos principais obstáculos nas negociações. "Temos dois pontos-chave de discordância: os territórios de Donetsk e tudo o que está relacionado a eles, e a Usina Nuclear de Zaporíjia. Esses são os dois tópicos que continuamos a discutir", disse Zelenski em entrevista coletiva. Segundo ele, os EUA sugerem como compromisso a criação de uma "zona econômica livre" nas partes do Donbass controladas pela Ucrânia, como Donetsk, que a Rússia exige que sejam cedidas. A proposta americana quer a retirada de tropas ucranianas para a criação de uma zona tampão. "Eles veem isso como a retirada das tropas ucranianas da região de Donetsk, e o compromisso seria supostamente que as tropas russas não entrariam nessa parte da região de Donetsk. Eles não sabem quem governaria esse território", disse, acrescentando que a Rússia se refere a isso como uma "zona desmilitarizada". Mas o presidente ucraniano rejeitou a ideia de uma retirada unilateral da Ucrânia na região de Donetsk. "Por que o outro lado da guerra não recua a mesma distância na direção oposta?", questionou. Segundo análise da agência de notícias AFP baseada em dados do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), as tropas ucranianas mantêm cerca de um quinto da região de Donetsk. Segundo o mais recente plano dos EUA, Moscou também permaneceria onde está no sul do país, em Zaporíjia e Kherson, mas retiraria algumas de suas tropas das regiões que não fez reivindicação de anexação como Kharkiv e Sumy, no nordeste, bem como na região de Dnipropetrovsk, no sudeste. No entanto, Zelenski afirmou que ainda não há entendimento comum sobre a questão e que os ucranianos devem votar em qualquer concessão de território em um referendo. Ele afirma que não possui "direito constitucional ou moral" de ceder terras ucranianas e que a palavra final deve ser da população., "Acredito que o povo da Ucrânia responderá a essa questão. Seja por meio de eleições ou de um referendo, deve haver uma posição vinda do povo da Ucrânia", declarou. Os EUA também ofereceram a possibilidade de governança conjunta da Usina Nuclear de Zaporíjia, a maior instalação do tipo na Europa e atualmente ocupada pela Rússia, que deseja manter o controle da estação. Pressão russa As declarações mostram que pouco mudou na posição central de Washington sobre como o conflito deve terminar desde que enviou, no mês passado, um plano de 28 pontos a Kiev e Moscou que favorecia fortemente a Rússia. A Ucrânia está sob crescente pressão dos EUA para assegurar um acordo com a Rússia, que intensificou avanços na linha de frente nos últimos meses e renovou ataques maciços contra a infraestrutura energética ucraniana. Mas Zelenski disse que Washington não deu a Kiev um cronograma rígido para selar um acordo. Além do quadro de 20 pontos, o plano geral de paz incluirá documentos separados sobre garantias de segurança – para evitar novos ataques da Rússia – e sobre a reconstrução das cidades ucranianas devastadas pela guerra. Segundo o líder ucraniano, houve uma discussão "aprofundada" sobre o assunto com autoridades americanas, como o secretário de Estado Marco Rubio, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, e o enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff. Kiev também quer manter um exército forte após o fim dos combates, e Zelenski afirmou que a versão mais recente da proposta fixa esse número em 800 mil militares – maior do que no quadro inicial, segundo relatos. gq (Reuters, AFP)