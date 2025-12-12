EUA: estados processam governo Trump por taxa de US$ 100.000 para aplicações de Visto H-1B

Um grupo de estados americanos anunciou que está processando a administração de Donald Trump, visando bloquear a taxa de US$ 100.000 para qualquer nova aplicação de vistos H-1B, que permitem que empregadores nos EUA contratem trabalhadores estrangeiros qualificados.

O processo, apresentado nesta sexta-feira, argumenta que a taxa cria uma barreira cara e ilegal para os empregadores usarem o popular programa de vistos, particularmente no setor público. Eles também alegam que o valor em dólares foi definido de forma arbitrária e excede a autoridade de definição de taxas concedida pelo Congresso.