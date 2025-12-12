Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Esquerda convoca protestos contra redução da pena de Bolsonaro

Esquerda convoca protestos contra redução da pena de Bolsonaro

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A esquerda brasileira, incluindo o cantor Caetano Veloso, convocou para o próximo domingo (14) protestos em todo o país contra uma iniciativa do Congresso para reduzir a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado por tentativa de golpe de Estado em 2022.

Se aprovado, um projeto de lei que tramita no Parlamento, de maioria conservadora, poderia reduzir a pena de 27 anos de prisão para Bolsonaro. As novas regras permitiriam a sua libertação em pouco mais de dois anos, segundo o autor do texto.

A convocação do protesto foi compartilhada nas redes sociais acompanhada das frases "Sem anistia" e "Congresso, inimigo do povo". 

O cantor Caetano Veloso convocou uma segunda edição do ato musical que liderou em setembro na Praia de Copacabana com algumas das figuras mais importantes da música brasileira. "Vamos devolver o Congresso para o povo", proclamou o artista, de 83 anos, em publicação no Instagram.

Os partidários de Bolsonaro no Congresso passaram meses considerando várias opções para aliviar a sua pena, entre elas uma possível anistia, que perdeu força após os protestos de setembro.

O projeto de redução da pena ressurgiu nesta semana, dias após Bolsonaro escolher seu filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), como seu sucessor nas eleições presidenciais de 2026. No último domingo, Flávio disse que estaria disposto a retirar sua candidatura em troca de uma anistia para seu pai.

Bolsonaro foi condenado por um plano para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva após as eleições de 2022. Segundo o Supremo Tribunal Federal, o complô incluía um plano para assassinar Lula, o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e o ministro do Supremo Alexandre de Moraes. A trama golpista fracassou por falta de apoio da cúpula militar.

O projeto para reduzir a pena de Bolsonaro já foi aprovado na Câmara, e começará a ser debatido no Senado na próxima quarta-feira. Em vídeo publicado no Instagram, o presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Edinho Silva, criticou a redução das penas de assassinos e defendeu um ato nas ruas "para proteger o que é essencial, a democracia".

Há convocações para protestos no Rio de Janeiro, em São Paulo, Brasília e outras cidades.

fb/jss/app/db/lb/mvv

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar