Esquerda convoca protestos contra redução da pena de Bolsonaro

A esquerda brasileira, incluindo o cantor Caetano Veloso, convocou para o próximo domingo (14) protestos em todo o país contra uma iniciativa do Congresso para reduzir a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado por tentativa de golpe de Estado em 2022. Se aprovado, um projeto de lei que tramita no Parlamento, de maioria conservadora, poderia reduzir a pena de 27 anos de prisão para Bolsonaro. As novas regras permitiriam a sua libertação em pouco mais de dois anos, segundo o autor do texto.

A convocação do protesto foi compartilhada nas redes sociais acompanhada das frases "Sem anistia" e "Congresso, inimigo do povo". O cantor Caetano Veloso convocou uma segunda edição do ato musical que liderou em setembro na Praia de Copacabana com algumas das figuras mais importantes da música brasileira. "Vamos devolver o Congresso para o povo", proclamou o artista, de 83 anos, em publicação no Instagram. Os partidários de Bolsonaro no Congresso passaram meses considerando várias opções para aliviar a sua pena, entre elas uma possível anistia, que perdeu força após os protestos de setembro. O projeto de redução da pena ressurgiu nesta semana, dias após Bolsonaro escolher seu filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), como seu sucessor nas eleições presidenciais de 2026. No último domingo, Flávio disse que estaria disposto a retirar sua candidatura em troca de uma anistia para seu pai.