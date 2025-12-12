Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Erdogan pede a Putin um cessar-fogo limitado aos setores de energia e portos na Ucrânia

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pediu nesta sexta-feira (12) ao seu homólogo russo, Vladimir Putin, um cessar-fogo nos ataques à infraestrutura energética e aos portos ucranianos, informou a Presidência turca.

À margem de uma cúpula no Turcomenistão, Erdogan, que mantém laços estreitos com a Ucrânia e a Rússia, "sugeriu que um cessar-fogo limitado, com foco em instalações energéticas e portos, seria benéfico", afirmou seu gabinete em comunicado. 

A Ucrânia tem sido alvo de bombardeios russos quase diários que afetam todo o seu território desde o início da ofensiva em larga escala de Moscou, em fevereiro de 2022. A Rússia tem como alvo principal instalações energéticas, sistemas ferroviários, áreas residenciais e outras infraestruturas. 

A Turquia, membro da Otan, sediou negociações entre Kiev e Moscou três vezes este ano, mas nenhum progresso significativo foi alcançado.

