Erdogan pede a Putin um cessar-fogo limitado aos setores de energia e portos na Ucrânia

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pediu nesta sexta-feira (12) ao seu homólogo russo, Vladimir Putin, um cessar-fogo nos ataques à infraestrutura energética e aos portos ucranianos, informou a Presidência turca.

À margem de uma cúpula no Turcomenistão, Erdogan, que mantém laços estreitos com a Ucrânia e a Rússia, "sugeriu que um cessar-fogo limitado, com foco em instalações energéticas e portos, seria benéfico", afirmou seu gabinete em comunicado.