Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Enviado especial dos EUA se reunirá com Zelensky e líderes europeus neste fim de semana em Berlim

Enviado especial dos EUA se reunirá com Zelensky e líderes europeus neste fim de semana em Berlim

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, se reunirá neste fim de semana com o presidente ucraniano Volodimir Zelensky e outros líderes europeus em Berlim, indicou à AFP, nesta sexta-feira (12), um funcionário da Casa Branca, ao confirmar uma informação do Wall Street Journal.

O chefe de governo alemão Friedrich Merz receberá Zelensky e vários líderes da União Europeia e da Otan em meio a intensas gestões diplomáticas para tentar pôr fim à guerra entre Rússia e Ucrânia.

aue-vla/pno/nn/cjc/rpr

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua ucrânia rússia

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar