Enviado especial dos EUA se reunirá com Zelensky e líderes europeus neste fim de semana em Berlim

O enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, se reunirá neste fim de semana com o presidente ucraniano Volodimir Zelensky e outros líderes europeus em Berlim, indicou à AFP, nesta sexta-feira (12), um funcionário da Casa Branca, ao confirmar uma informação do Wall Street Journal.

O chefe de governo alemão Friedrich Merz receberá Zelensky e vários líderes da União Europeia e da Otan em meio a intensas gestões diplomáticas para tentar pôr fim à guerra entre Rússia e Ucrânia.