Embaixada dos EUA no Brasil publica vídeo sobre autodeportação como 'presente de fim de ano'

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou em seu perfil no X (antigo Twitter) um vídeo que retrata a "autodeportação" de imigrantes em situação irregular no país como um "presente perfeito para as festas de fim de ano" do Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês). Semelhante a propagandas americanas antigas de Natal, o material, publicado na última quarta-feira, 10, incentiva o uso de um aplicativo do governo para retornar ao país de origem. "Você é um imigrante ilegal nos Estados Unidos? Está procurando o presente de fim de ano perfeito para sua família?", questiona em inglês o narrador do vídeo, que então explica como usar o aplicativo CBP Home, lançado no início do ano pelo governo Trump e voltado a imigrantes em situação irregular que se interessam pelo que o governo americano chama de "deportação voluntária".

O aplicativo gratuito, desenvolvido pela Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP, na sigla em inglês), oferece US$ 1.000 aos imigrantes que deixarem os Estados Unidos por iniciativa própria. Autoridades americanas afirmam que o programa economiza recursos do governo. Dados do DHS publicados em maio pelo Estadão indicam que o custo médio para o Departamento de Imigração e Alfândega dos EUA prender, deter e remover um imigrante ilegalmente nos Estados Unidos é de US$ 17.121. O DHS afirma que, mesmo com o custo do auxílio, uma "autodeportação" reduz o encargo de uma deportação em cerca de 70%. "O DHS tem a melhor oferta de fim de ano da sua vida. É o aplicativo CBP Home. É grátis. É rápido. Basta baixar o aplicativo CBP Home e preencher suas informações. Nós cuidaremos dos preparativos da sua viagem. E, quando você voltar para casa, receberá um auxílio de US$ 1.000. Então, não perca tempo", continua a narração do vídeo publicado pela Embaixada. "O DHS oferece o melhor presente de Natal para você e sua família: faça o download do aplicativo CBP Home e volte para casa a tempo das festas de fim de ano", diz a legenda que acompanha o vídeo.