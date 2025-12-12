Drones ucranianos deixam 7 feridos em prédio residencial na Rússia

"Em Tver, estamos lidando com as consequências da queda de destroços de um drone em um prédio residencial", escreveu o governador regional interino Vitaly Korolev na plataforma de mensagens Telegram.

Sete pessoas, incluindo uma criança, ficaram feridas em um ataque noturno com drones ucranianos na cidade russa de Tver, cerca de 180 quilômetros a noroeste de Moscou, informaram as autoridades nesta sexta-feira (12).

Segundo o oficial, "seis adultos e uma criança" ficaram feridos no ataque e cerca de 20 moradores tiveram que ser retirados devido aos danos causados ao prédio.

A agência de notícias oficial TASS informou que os destroços do drone causaram um incêndio em um apartamento e quebraram as janelas de outros.

A Ucrânia tem sido alvo de bombardeios russos quase diários que afetam todo o seu território desde o início da ofensiva em larga escala de Moscou, em fevereiro de 2022. Kiev, por sua vez, realiza ataques com drones regularmente na Rússia e afirma que seus principais alvos são infraestruturas militares e energéticas.

Na quinta-feira, Moscou anunciou ter derrubado mais de 300 drones ucranianos durante a noite, em um dos ataques mais intensos já realizados por Kiev, que afetou centenas de voos na capital russa.