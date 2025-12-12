Democratas publicam fotos de Epstein com Trump, Bill Clinton e Woody Allen

Legisladores democratas publicaram, nesta sexta-feira (12), uma nova série de fotos pertencentes ao criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein, que inclui imagens do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e do ex-presidente Bill Clinton. Outras figuras de destaque que aparecem nas imagens são o ex-assessor de Trump, Steve Bannon; o ex-secretário do Tesouro de Clinton, Larry Summers; o diretor de cinema Woody Allen, e o ex-príncipe britânico agora conhecido como Andrew Mountbatten-Windsor.

Também aparecem Bill Gates, da Microsoft, e Richard Branson, do Grupo Virgin. A relação de Epstein com as pessoas que aparecem nas fotos já era conhecida e as imagens, sem data, não parecem mostrar qualquer conduta ilegal. - 'Imagens inquietantes' - No entanto, os democratas do Comitê de Supervisão da Câmara dos Representantes afirmaram que "essas imagens inquietantes levantam ainda mais questões sobre Epstein e suas relações com alguns dos homens mais poderosos do mundo".

Trump disse a jornalistas no Salão Oval nesta sexta-feira que não havia visto as fotos e declarou que sua publicação "não é grande coisa". "Todo mundo conhecia esse homem, ele estava em toda parte em Palm Beach", disse Trump, ao se referir à comunidade da Flórida onde fica seu resort Mar-a-Lago. "Há centenas e centenas de pessoas que têm fotos com ele. Então, não é grande coisa [...] Não sei nada a respeito", acrescentou Trump.

Mais cedo, a Casa Branca acusou os democratas de publicarem fotos "selecionadas" pertencentes a Epstein "para tentar criar uma narrativa falsa". "A farsa democrata contra o presidente Trump foi desmentido repetidamente", disse Abigail Jackson, porta-voz da Casa Branca. Entre as fotos publicadas nesta sexta-feira há também imagens de brinquedos sexuais e um curioso "preservativo Trump", com a imagem de seu rosto e a frase "Sou ENORME!".

- Trump, Clinton e Epstein - Há três fotos de Trump entre as 19 divulgadas nesta sexta-feira. Em uma delas, ele aparece de pé ao lado de seis mulheres que usam o que parecem ser colares havaianos no pescoço. Seus rostos foram pixelados. Em outra, Trump é visto conversando com uma mulher loira e Epstein aparece ao fundo. Na terceira, Trump surge sentado ao lado de uma mulher loira cujo rosto foi ocultado.