Corina Machado apoia maior pressão para que 'Maduro entenda que deve sair'

A líder opositora venezuelana María Corina Machado, ganhadora do Nobel da Paz 2025, disse que apoia maior pressão sobre o presidente Nicolás Maduro para que ele "entenda" que deve deixar o poder, segundo trechos de uma entrevista à emissora americana CBS difundidos nesta sexta-feira (12).

Corina Machado denunciou como fraudulenta a reeleição de Maduro no pleito de julho de 2024, que garante ter sido vencido por seu candidato, Edmundo González Urrutia.