Corina Machado apoia maior pressão para que 'Maduro entenda que deve sair'

Autor AFP
A líder opositora venezuelana María Corina Machado, ganhadora do Nobel da Paz 2025, disse que apoia maior pressão sobre o presidente Nicolás Maduro para que ele "entenda" que deve deixar o poder, segundo trechos de uma entrevista à emissora americana CBS difundidos nesta sexta-feira (12).

Corina Machado denunciou como fraudulenta a reeleição de Maduro no pleito de julho de 2024, que garante ter sido vencido por seu candidato, Edmundo González Urrutia.

"Apoiarei que haja mais e mais pressão até que Maduro entenda que deve sair, que seu tempo acabou", disse a opositora após ser perguntada se apoiaria uma intervenção dos Estados Unidos na Venezuela.

