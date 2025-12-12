Chile vai às urnas em meio a forte divisão e avanço da direita liderada por José Kast

Chilenos vão às urnas divididos em um segundo turno marcado pela guinada à direita. Para muitos, o país "desceu ao desastre" com a chegada de gangues estrangeiras, o caos dos protestos e a estagnação econômica. São eleitores que apostam em José Antonio Kast, visto como capaz de restaurar "paz e tranquilidade" e conter crime e migração.

Do outro lado, há quem veja avanços recentes - semana de trabalho mais curta, salário mínimo maior e queda nos homicídios - e tema um retrocesso. Esses eleitores defendem Jeannette Jara e alertam que Kast, filho de um integrante do partido nazista, "apagará o progresso" em direitos civis e sociais.