Casa Branca culpa excesso de apertos de mão por curativos de Trump

A Casa Branca informou nesta quinta-feira que a grande quantidade da apertos de mão trocados por Donald Trump explica os curativos adesivos que ele exibe há dias em sua mão direita.

A porta-voz de Trump Karoline Leavitt repetiu a resposta que deu meses atrás, depois que o presidente, 79, apareceu com um hematoma camuflado com maquiagem no dorso da mesma mão.