Camboja acusa Tailândia de novos bombardeios, apesar de trégua anunciada por Trump

O governo do Camboja denunciou neste sábado (13, data local) que a Tailândia continua bombardeando seu território, horas depois de o presidente americano Donald Trump anunciar que os dois países do Sudeste Asiático haviam concordado com uma trégua em seus enfrentamentos fronteiriços.

"Em 13 de dezembro de 2025, o Exército tailandês utilizou dois aviões de combate F-16 para lançar sete bombas" sobre vários alvos, informou o Ministério da Defesa cambojano em uma publicação na rede social X.