BBVA e OpenAI firmam aliança para implementar IA nas finanças

O BBVA e a gigante americana OpenAI, criadora do ChatGPT, anunciaram nesta sexta-feira (12) um "acordo estratégico" para acelerar a implantação generalizada da inteligência artificial no grupo bancário espanhol.

O acordo, cujo custo não foi revelado, "visa criar um assistente conversacional e inteligente capaz de acompanhar as pessoas em suas atividades financeiras diárias", afirmou o BBVA, cujos mais de 120.000 funcionários terão à sua disposição o ChatGPT Enterprise.