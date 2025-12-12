Assentamentos israelenses na Cisjordânia atingem nível mais alto desde 2017, diz ONU

A expansão de assentamentos israelenses na Cisjordânia ocupada está em seu nível mais alto desde pelo menos 2017, ano em que a ONU começou a reunir esses dados, segundo um relatório do secretário-geral visto pela AFP nesta sexta-feira (12). Em 2025, "foram impulsionados, aprovados ou licitados planos para quase 47.390 unidades habitacionais, em comparação com cerca de 26.170 em 2024", indica o relatório.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou a expansão "implacável", que "continua alimentando as tensões, dificulta o acesso dos palestinos às suas terras e ameaça a viabilidade de um Estado palestino plenamente independente, democrático, contíguo e soberano". "Esses números representam um aumento acentuado em comparação com anos anteriores", acrescentou. Guterres assinalou que, entre 2017 e 2022, foram acrescentadas em média 12.815 unidades habitacionais por ano. Excluindo Jerusalém Oriental, ocupada e anexada por Israel em 1967, cerca de 500 mil colonos israelenses vivem na Cisjordânia junto com aproximadamente 3 milhões de palestinos.

"Esses acontecimentos seguem consolidando a ocupação ilegal israelense e violando o direito internacional, além de minarem o direito do povo palestino à autodeterminação", afirmou Guterres. O secretário-geral também condenou a "contínua escalada de violência e tensões na Cisjordânia ocupada" e afirmou que as operações das Forças de Defesa de Israel no norte da Cisjordânia causaram a morte de "um número elevado" de pessoas, deslocaram moradores e destruíram casas e infraestrutura. A violência aumentou no território desde o ataque do Hamas contra Israel em 2023, que desencadeou a guerra em Gaza.