Aeronaves dos EUA voaram perto da Venezuela nas últimas semanas

Aviões de combate, bombardeiros e drones de vigilância americanos voaram perto do litoral venezuelano nas últimas semanas, segundo uma análise da AFP, em meio a crescentes temores de uma intervenção armada no país sul-americano. Washington enviou em agosto uma frota de navios de guerra ao Mar do Caribe para combater o tráfico de drogas.

Desde o início de setembro, o Exército americano matou pelo menos 87 supostos narcotraficantes no Caribe e no Pacífico Oriental em mais de 20 ataques contra embarcações. O aumento da presença militar americana elevou a tensão na região. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, acusou Washington de utilizar o combate ao tráfico de drogas como pretexto para estacionar na região um contingente militar que, na realidade, o que busca é derrubá-lo e se apoderar das enormes reservas de petróleo do país. Segundo dados do site de monitoramento Flightradar24 analisados pela AFP, dois aviões F/A-18 da Marinha americana sobrevoaram o golfo da Venezuela durante mais de 40 minutos na terça-feira, chegando a pouco mais de 35 quilômetros da costa.