'Arquitetos da IA', a Personalidade do Ano da revista Time

A revista Time nomeou os "arquitetos da Inteligência Artificial (IA)" como Personalidade do Ano nesta quinta-feira (11), reconhecendo seu trabalho no desenvolvimento da tecnologia de ponta que transformou a humanidade. 

Jensen Huang, da Nvidia; Sam Altman, da OpenAI; e Elon Musk, da xAI, estão entre os empresários que "assumiram o controle da história, desenvolvendo tecnologia e tomando decisões que estão remodelando o cenário da informação, o clima e nossos meios de subsistência", afirmou a revista americana. 

"Eles reformularam políticas governamentais, alteraram rivalidades geopolíticas e trouxeram robôs para dentro de casa. A IA emergiu, sem dúvida, como a ferramenta mais relevante na competição entre grandes potências desde o advento das armas nucleares", acrescentou a Time.

