Câmara aprova PL da dosimetria em sessão caótica por tumulto com deputado Glauber Braga

VENEZUELA NOBEL: Filha da opositora venezuelana María Corina Machado recebe o Nobel da Paz em seu nome

A Câmara dos Deputados aprovou na madrugada desta quarta-feira (10) um projeto de lei que pode reduzir drasticamente a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, em uma sessão caótica marcada por uma confusão envolvendo o deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ).

O Prêmio Nobel da Paz, concedido à líder opositora venezuelana María Corina Machado, foi entregue para sua filha Ana Corina Sosa Machado nesta quarta-feira (10) em Oslo, na ausência da laureada, que está a caminho da capital da Noruega.

Muitos venezuelanos choram ao vê-la passar, outros correm para o veículo que a transporta e alguns a chamam inclusive de "libertadora": vencedora do Prêmio Nobel da Paz e incansável opositora do governo, María Corina Machado desperta um sentimento quase religioso em seu país.

PARIS:

Vencedores do Nobel que não compareceram à cerimônia de premiação

Assim como a opositora venezuelana María Corina Machado, que está na clandestinidade e não receberá pessoalmente nesta quarta-feira (10) o Prêmio Nobel da Paz, outros laureados também não compareceram à cerimônia de entrega, porque não conseguiram ou por escolha própria.

SAMRAONG:

Mais de meio milhão de deslocados por confrontos entre Tailândia e Camboja

Meio milhão de pessoas foram levadas para locais seguros devido aos confrontos na fronteira entre a Tailândia e o Camboja, que deixaram pelo menos 12 mortos, informaram autoridades de ambos os países nesta quarta-feira (10).

MEITAR:

A longa espera dos pais do último refém israelense morto que ainda está em Gaza

Talik e Itzik Gvili, os pais do último refém israelense cujo corpo permanece em Gaza, aguardam pelo filho Ran, que relatam "lutou até a última bala" durante o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023.

PARIS:

'Avatar: Fogo e Cinzas' busca garantir o sucesso da saga

O terceiro filme da saga Avatar, que estreia este mês, busca consolidar o sucesso dos filmes de fantasia de James Cameron, uma das séries mais lucrativas da história do cinema.

