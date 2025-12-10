Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Miami terá primeira prefeita democrata em quase três décadas

Autor AFP
Tipo Notícia

Os eleitores de Miami escolheram na terça-feira (9) Eileen Higgins como a nova prefeita da cidade, a primeira política democrata que ocupará o cargo em quase 30 anos.

Higgins recebeu quase 60% dos votos no segundo turno eleitoral, segundo a CNN e o jornal Miami Herald, e derrotou Emilio T. González, o candidato republicano apoiado pelo presidente Donald Trump.

Além de ser a primeira democrata a conquistar a prefeitura de Miami desde a década de 1990, Higgins, 61 anos, é a primeira mulher eleita para o cargo.

Apesar da vitória por uma diferença de dois dígitos, a participação nas eleições fora do calendário eleitoral foi baixa, com o comparecimento de apenas 20% dos eleitores registrados.

Com uma importante população latina, a política de Miami foi dominada por republicanos de ascendência cubana durante grande parte das últimas três décadas. 

Trump, que costuma passar os fins de semana em seu complexo de Mar-a-Lago, localizado pouco mais de 100 quilômetros ao norte de Miami, conquistou os votos do colégio eleitoral da Flórida em 2016, 2020 e 2024.

"Juntos, viramos a página de anos de caos e corrupção e abrimos a porta a uma nova era para nossa cidade, um período definido por uma liderança ética e responsável que oferece resultados reais para as pessoas", disse Higgins em um comunicado.

A eleição da nova prefeita de Miami representa o mais recente triunfo democrata em uma série de disputas eleitorais nos últimos meses. Recentemente, o partido venceu as disputas para os governos da Virgínia e de Nova Jersey, além da prefeitura de Nova York.

A série de campanhas bem-sucedidas dos democratas é interpretada por analistas como uma rejeição ao retorno de Trump à Casa Branca no início do ano.

