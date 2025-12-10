Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Incêndio em edifício residencial do sul da China deixa 12 mortos

Incêndio em edifício residencial do sul da China deixa 12 mortos

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um incêndio em um prédio residencial no sul da China matou 12 pessoas, informou a imprensa estatal nesta quarta-feira.

As chamas no edifício de quatro andares de Shantou, província de Guangdong, foram controladas durante a noite de terça-feira.

No mês passado, um incêndio de grandes proporções atingiu um conjunto de prédios residenciais em Hong Kong, uma cidade vizinha a Guangdong, e 160 pessoas morreram na tragédia.

sam/dhw/mtp/mas/cr/fp

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

china

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar