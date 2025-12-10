Coreia do Sul apresenta protesto por incursões aéreas da China e da Rússia

A Coreia do Sul anunciou nesta quarta-feira (10) que apresentou um protesto aos representantes da China e da Rússia, um dia após afirmar que aviões militares dos dois países entraram em sua zona de defesa aérea. Seul afirmou que a reclamação foi entregue aos adidos de Defesa dos dois países na capital sul-coreana.

"Nosso Exército continuará respondendo ativamente às atividades dos aviões de países vizinhos dentro da KADIZ, segundo o direito internacional", declarou Lee Kwang-suk, diretor-geral do Gabinete de Política Internacional do Ministério da Defesa. A KADIZ é a Zona Coreana de Identificação de Defesa Aérea. A Coreia do Sul afirmou na terça-feira que havia mobilizado "aviões de combate para tomar medidas táticas em preparação para alguma contingência", em resposta às incursões chinesas e russas na KADIZ. Os aviões foram detectados antes de entrar na zona de defesa aérea, definida como uma área mais extensa na qual os países vigiam o movimento de aviões, mas que não constitui o seu espaço aéreo territorial.