Zelensky diz que enviará aos EUA o plano alterado para encerrar a guerra

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou nesta terça-feira (9) que planeja enviar aos Estados Unidos, "em um futuro próximo", as propostas revisadas de seu plano para encerrar a guerra iniciada pela invasão russa da Ucrânia em 2022. O mandatário americano, Donald Trump, pressiona Kiev a aceitar um acordo proposto por Washington. Os aliados da Ucrânia criticaram o plano inicial por ser excessivamente favorável à Rússia e, desde então, ele foi alterado.

Após uma série de encontros com seus aliados europeus nesta semana, Zelensky escreveu no X que os "componentes ucranianos e europeus [do plano] estão agora mais desenvolvidos, e estamos prontos para apresentá-los aos nossos parceiros nos Estados Unidos". "Em um futuro próximo, estaremos prontos para enviar os documentos aperfeiçoados aos Estados Unidos", afirmou. Na segunda-feira, ele disse que as propostas poderiam ser enviadas a Washington já nesta terça-feira. Trump acusou Zelensky no domingo de não ter lido as propostas apresentadas por seu governo e chegou a dizer que Kiev está "usando a guerra" para evitar convocar eleições, em uma entrevista publicada nesta terça-feira pelo Politico. "Falam de democracia, mas chega um ponto em que não é mais uma democracia", disse o presidente americano. Devido à lei marcial imposta pela invasão russa, iniciada em fevereiro de 2022, a convocação de eleições foi adiada.

Zelensky se reuniu com dirigentes europeus em Londres e Bruxelas na segunda-feira, e teve um encontro com o papa Leão XIV e a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, nesta terça. A reunião entre Zelensky e o pontífice ocorreu na residência papal de Castel Gandolfo, perto de Roma, onde Leão XIV "reiterou a necessidade de continuar o diálogo e renovou seu desejo urgente de que as iniciativas diplomáticas em curso possam levar a uma paz justa e duradoura", informou o Vaticano em um comunicado. - "Não temos nenhum direito legal" -

O plano de Washington previa que a Ucrânia cedesse territórios não ocupados pela Rússia em troca de promessas na área de segurança, mas fechava a porta ao desejo de Kiev de adesão à Otan. Tanto Kiev quanto seus aliados consideraram que a primeira versão do plano de Washington era excessivamente favorável à Rússia. Inicialmente, o documento continha 28 pontos, mas ficou com 20 após as reuniões realizadas entre representantes da Ucrânia e dos Estados Unidos no último fim de semana, segundo Zelensky. Para o mandatário ucraniano, as negociações enfrentam dificuldades justamente nas questões territoriais e nas garantias de segurança.

"Consideramos ceder territórios? Não temos nenhum direito legal para fazê-lo, devido à legislação ucraniana, nossa Constituição e o direito internacional. E também não temos nenhum direito moral", declarou. "O essencial é saber o que nossos parceiros estão dispostos a fazer caso aconteça uma nova agressão por parte da Rússia. Até o momento, não recebemos nenhuma resposta para esta questão", indicou. - Trump critica Europa -