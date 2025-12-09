Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

UE promete controlar melhor as importações agrícolas antes de qualquer acordo final com o Mercosul

UE promete controlar melhor as importações agrícolas antes de qualquer acordo final com o Mercosul

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A União Europeia anunciou, nesta terça-feira (9), que reforçará os controles sobre as importações agrícolas, em um sinal enviado à França para tentar convencê-la a apoiar o acordo comercial com os países latino-americanos do Mercosul. 

Para garantir que os produtos que entram na Europa cumpram as normas da UE, a Comissão Europeia prometeu aumentar em 50% o número de controles no exterior nos próximos dois anos. 

Além disso, os controles nas passagens de fronteira dentro do bloco aumentarão em 33% para garantir que "os Estados-membros realizem as inspeções" adequadamente. 

A Comissão também planeja atualizar suas regras sobre a presença de resíduos de pesticidas proibidos na UE em produtos importados e anunciou a criação de um grupo de trabalho sobre o assunto. 

O comissário europeu Olivier Varhelyi, responsável pela saúde e bem-estar animal, declarou à imprensa que essas medidas "contribuirão para a implementação e o lançamento do acordo com o Mercosul", composto por Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. 

A França havia se oposto ao acordo comercial em sua forma atual e exigiu controles mais rigorosos, particularmente sobre resíduos de pesticidas, antes de reconsiderar sua posição. 

Os Estados europeus deverão votar o acordo comercial entre os dias 16 e 19 de dezembro em Bruxelas.

A Comissão Europeia espera que o tratado seja assinado em 20 de dezembro em Foz do Iguaçu, segundo uma fonte europeia. Em seguida, precisará ser ratificado pelo Parlamento Europeu, provavelmente no início de 2026.

O tratado de livre comércio permitirá que a UE exporte mais veículos, máquinas, vinhos e bebidas destiladas para a América Latina e facilitará a entrada de carne, açúcar, arroz, mel e soja sul-americanos.

adc/fpo/abx/jvb/mb/aa-jc

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

argentina mercosul

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar