TPI condena chefe de milícia do Sudão a 20 anos de prisão por crimes de guerra
O Tribunal Penal Internacional (TPI) condenou nesta terça-feira (9) um chefe de milícia sudanês a 20 anos de prisão por crimes de guerra e contra a humanidade cometidos durante a guerra civil em Darfur, há duas décadas.
Ali Mohamed Ali Abd-Al-Rahman, também conhecido pelo nome de guerra Ali Kosheib, foi considerado culpado em outubro de vários crimes, incluindo estupro, assassinato e tortura, executados em Darfur em 2003 e 2004.
