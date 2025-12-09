Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

TPI condena chefe de milícia do Sudão a 20 anos de prisão por crimes de guerra

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

O Tribunal Penal Internacional (TPI) condenou nesta terça-feira (9) um chefe de milícia sudanês a 20 anos de prisão por crimes de guerra e contra a humanidade cometidos durante a guerra civil em Darfur, há duas décadas.

Ali Mohamed Ali Abd-Al-Rahman, também conhecido pelo nome de guerra Ali Kosheib, foi considerado culpado em outubro de vários crimes, incluindo estupro, assassinato e tortura, executados em Darfur em 2003 e 2004.

sh/pc/meb/fp

