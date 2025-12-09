Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Segunda fase do acordo de trégua em Gaza não terá início até que Israel cesse suas 'violações', diz Hamas

A segunda fase do acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza não pode começar enquanto Israel continuar com suas "violações" do cessar-fogo com o Hamas, que entrou em vigor em 10 de outubro, declarou nesta terça-feira (9) um representante do movimento islamista palestino. 

A segunda fase do cessar-fogo "não pode começar" enquanto Israel "continuar violando o acordo e não cumprir seus compromissos", disse Hosam Badran, membro do comitê político do Hamas, à AFP. 

Segundo Badran, Israel não respeita o acordo porque, de acordo com o texto, deveria ter reaberto a passagem de Rafah com o Egito ou aumentado o volume de ajuda humanitária que entra na Faixa de Gaza a partir de seu território, o que não fez. 

O responsável acrescentou que o movimento pediu aos países mediadores que "pressionem" Israel a cumprir as estipulações da primeira fase do pacto, negociada sob os auspícios dos Estados Unidos.

A trégua permanece muito frágil. Ambos os lados se acusam de violá-la quase diariamente. 

O governo israelense argumenta que a segunda fase do cessar-fogo não pode começar até que o Hamas entregue os restos mortais do último refém israelense na Faixa de Gaza, sequestrado durante o ataque dos islamistas em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra.

