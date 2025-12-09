Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Seguindo os passos do Louvre, Versalhes aumenta preço da entrada para visitantes não europeus

Autor AFP
AFP
O Palácio de Versalhes aumentará o preço do ingresso para visitantes não europeus em 3 euros (19 reais), uma medida semelhante à anunciada pelo Museu do Louvre, informou a instituição à AFP nesta terça-feira (9). 

A partir de 14 de janeiro, cidadãos de fora do Espaço Econômico Europeu (EEE, que inclui a União Europeia, Islândia, Liechtenstein e Noruega) terão que pagar 35 euros (222 reais) para visitar a residência de Luís XIV, nos arredores de Paris, um aumento em relação aos atuais 32 euros (203 reais), representando um acréscimo de 9,4%. 

Espera-se que essa medida gere uma receita adicional de 9,3 milhões de euros (59 milhões de reais) por ano, segundo as projeções baseadas no fluxo de 2024.

O Palácio de Versalhes recebeu 8,4 milhões de visitantes no ano passado, dos quais 83% eram estrangeiros. 

Entre os maiores grupos de visitantes internacionais estão os dos Estados Unidos (15%), China e Itália (ambos com 6%), Brasil (4%) e México (3%), de acordo com o relatório anual do museu. 

No final de novembro, o Museu do Louvre também decidiu aumentar o preço do ingresso para residentes de fora do Espaço Econômico Europeu (EEE). A partir de 14 de janeiro, eles terão que pagar 32 euros (203 reais), em vez dos atuais 22 euros (139 reais), o que representa um aumento de 45%.

