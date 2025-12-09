Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Red Bull confirma saída do veterano assessor Helmut Marko

Red Bull confirma saída do veterano assessor Helmut Marko

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O influente assessor da Red Bull Helmut Marko, membro da escuderia austríaca desde a sua chegada ao grid da Fórmula 1, em 2005, deixará suas funções no final do ano, confirmou a equipe nesta terça-feira (9).

O austríaco de 82 anos, que é próximo do tetracampeão mundial Max Verstappen e também responsável pelo programa de jovens pilotos da Red Bull, tinha contrato até 2026.

"Depois de mais de 20 anos como assessor esportivo da Red Bull, Helmut Marko decidiu deixar o cargo no final de 2025. Ele foi um dos principais responsáveis pela era da Red Bull na Fórmula 1 e também do programa júnior da Red Bull", escreveu a equipe em um breve comunicado.

"Foi uma época maravilhosa que eu pude ajudar a moldar e compartilhar com tanta gente talentosa. Tudo o que construímos e conseguimos juntos me deixa muito orgulhoso", disse Marko após confirmar sua saída.

Ex-piloto e vencedor das 24 Horas de Le Mans em 1971, o veterano austríaco declarou que a perda do título mundial de Max Verstappen no último domingo em Abu Dhabi, apesar de ter ficado a apenas dois pontos do campeão Lando Norris (McLaren) após uma incrível reação no final da temporada, o marcou "profundamente".

"Isso me fez entender claramente que era o momento certo para, pessoalmente, encerrar este longo, intenso e frutífero capítulo", explicou.

"Helmut nos deixar é uma notícia muito triste. Ele foi parte fundamental da nossa equipe e de todo um programa de automobilismo da Red Bull durante mais de duas décadas", declarou Laurent Mekies, diretor da Red Bull Racing, citado em comunicado.

"Portanto, este é o fim de um capítulo incrivelmente bem-sucedido. Sua saída deixará um vazio e sentiremos sua falta", acrescentou o francês em texto publicado na rede social X.

A decisão teria sido tomada na segunda-feira em Abu Dhabi, após uma reunião entre os dirigentes da Red Bull, entre eles Oliver Mintzlaff, um dos diretores-gerais da empresa austríaca responsável pelo departamento de esportes, segundo o portal Motorsport.

Laurent Mekies, que está na equipe desde julho, após a demissão do histórico chefe britânico Christian Horner, já havia insinuado que haveria mudanças.

"A Fórmula 1 não é um ambiente estático: estamos sempre ajustando a organização, seja na área técnica ou esportiva", explicou.

nb/smr/pm/mcd/hgs/mb/cb/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar