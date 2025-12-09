Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Petroleira ganesa Cybele Energy firma contrato de exploração na Guiana

Autor AFP
Tipo Notícia

A petroleira ganesa Cybele Energy assinou nesta terça-feira (9) um acordo de 17 milhões de dólares (R$ 92 milhões) para prospectar petróleo em águas rasas da costa da Guiana, informaram a empresa e autoridades.

A Guiana, um pequeno país de língua inglesa vizinho da Venezuela, que atualmente produz cerca de 900 mil barris de petróleo por dia, tem as maiores reservas de petróleo per capita do planeta.

A diretora-executiva Beatrice Mensah-Tayui disse a jornalistas que o bloco de cerca de 1.500 km² concedido à sua empresa contém aproximadamente 400 milhões de barris de petróleo.

"É uma estimativa baseada na geologia que temos atualmente", explicou.

O ministro de Recursos Naturais da Guiana, Vickram Bharrat, disse esperar que o processo de exploração, que inclui estudos sísmicos preliminares, "seja realizado rapidamente".

A exploração petrolífera nesse pequeno país sul-americano começou formalmente em 2019. A americana ExxonMobil descobriu jazidas importantes em 2015.

Graças ao petróleo, a Guiana registra o maior crescimento econômico da América Latina (43,6% em 2024).

O país também está no centro de uma disputa centenária com a Venezuela, que reivindica a soberania sobre o Essequibo, território onde foram descobertas reservas importantes.

