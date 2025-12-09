PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP
VENEZUELA NOBEL: Machado é aguardada com expectativa em Oslo, onde receberá Nobel da Paz
AUSTRÁLIA REDES SOCIAIS: Austrália é o primeiro país a proibir redes sociais para menores de 16 anos
=== VENEZUELA NOBEL ===
OSLO:
Machado é aguardada com expectativa em Oslo, onde receberá Nobel da Paz
Uma legião de apoiadores venezuelanos aguarda ansiosamente a chegada a Oslo, nesta terça-feira (9), da líder da oposição María Corina Machado, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, cuja coletiva de imprensa foi adiada sem novo horário definido.
(Noruega EUA Venezuela diplomacia política prêmio)
=== AUSTRÁLIA REDES SOCIAIS ===
SYDNEY:
Austrália é o primeiro país a proibir redes sociais para menores de 16 anos
A Austrália passou a adotar, à meia-noite de quarta-feira (hora local, 10h00 de Brasília na terça-feira), uma lei inédita no mundo que proíbe o acesso às redes sociais para menores de 16 anos, o que deixa centenas de milhares de adolescentes sem acesso ao TikTok ou Instagram.
(Austrália infância política jovens internet)
FOTOS, VIDEO
FOTOS, VIDEO
SYDNEY:
A luta contra as redes sociais de uma mãe australiana que perdeu seu filho
Mia Bannister tem uma tatuagem em homenagem ao filho, Ollie. O suicídio do jovem após lutar contra o bullying online levou esta mãe australiana a lutar pela primeira lei do mundo para proibir as redes sociais para crianças.
(Austrália lei infância redes internet)
FOTOS, VIDEO
HONG KONG:
Proibição das redes sociais para menores na Austrália gera debate em todo o mundo
A proibição das redes sociais para menores de 16 anos na Austrália, que entrou em vigor à meia-noite de quarta-feira (10), gera debate entre adolescentes de todo o mundo. A AFP foi ouvi-los em diversas partes do mundo.
(Austrália tecnologia família internet)
=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===
-- AMÉRICAS
TEGUCIGALPA:
Apuração em Honduras se aproxima do fim com denúncias de fraude
A apuração dos votos da eleição presidencial de Honduras está próxima do fim, com uma pequena vantagem do conservador Nasry Asfura, candidato apoiado por Donald Trump, mas o vencedor só deve ser proclamado após a revisão de milhares de atas com inconsistências.
(Honduras eleições EUA)
SANTIAGO:
Chile elege presidente com ultradireitista Kast como favorito
Chile definirá neste domingo (14), em segundo turno, o seu próximo presidente, com o ultradireitista José Antonio Kast como grande favorito frente à candidata de esquerda Jeannette Jara, após uma campanha marcada pelo medo da criminalidade e o aumento da migração irregular.
(Chile eleições política)
FOTOS, VIDEO
SANTIAGO:
Kast e Jara, o ultradireitista e a esquerdista que disputam o poder no Chile
O segundo turno das presidenciais no Chile enfrenta no domingo dois opostos: Jeannette Jara é uma comunista moderada de origem humilde que representa uma coalizão de esquerda, e José Antonio Kast é um ex-deputado de extrema direita e devoto católico que promete deportar em massa migrantes indocumentados.
(Chile eleições política)
SANTIAGO:
Cobre, Pinochet, imigração: cinco coisas para saber sobre o Chile antes das eleições
Uma ditadura sangrenta, uma indústria mineradora em expansão e o aumento da imigração são alguns dos cinco pontos-chave sobre o Chile, que terá o segundo turno da eleição presidencial no domingo (14), uma disputa entre o candidato de extrema direita José Antonio Kast e a esquerdista Jeannette Jara.
(Chile eleições política)
-- ÁSIA
SREI SNAM:
Confrontos fronteiriços entre Tailândia e Camboja deixam 10 mortos
Apesar dos apelos internacionais por moderação, os confrontos se espalharam nesta terça-feira (9) ao longo da fronteira entre a Tailândia e o Camboja, onde o número de mortos chegou a 10, com quase 150 mil deslocados.
(Camboja conflito diplomacia Tailândia)
FOTOS, VIDEO
FOTOS, VIDEO
-- ORIENTE MÉDIO
DOHA:
MSF: condições para médicos em Gaza continuam difíceis, apesar da trégua
As condições dos médicos e pacientes em Gaza continuam tão difíceis como sempre, apesar dos quase dois meses de trégua no território palestino, afirmou o presidente da organização Médicos Sem Fronteiras (MSF).
(Palestinos conflito diplomacia prisioneiros Sudão Catar Israel)
-- ÁFRICA
HAIA:
TPI condena chefe de milícia do Sudão a 20 anos de prisão por crimes de guerra
O Tribunal Penal Internacional (TPI) condenou nesta terça-feira (9) um chefe de milícia sudanês a 20 anos de prisão por crimes de guerra e contra a humanidade cometidos durante a guerra civil em Darfur, há duas décadas.
(Sudão justiça Darfur TPI)
=== ECONOMIA ===
WASHINGTON:
Trump anuncia que autorizará venda à China de semicondutores de IA da Nvidia
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na segunda-feira (8) que chegou a um acordo com seu par chinês, Xi Jinping, para permitir que a gigante americana Nvidia exporte semicondutores avançados de Inteligência Artificial (IA) para a China.
(EUA comércio IA China tecnologia)
BRUXELAS:
UE investiga Google por usar conteúdos para sua IA sem compensação
A União Europeia (UE) anunciou nesta terça-feira (9) uma investigação para determinar se o Google violou suas normas de concorrência ao utilizar conteúdos online de meios de comunicação e outros criadores para alimentar seus serviços de IA sem a compensação adequada.
(UE Google tecnologia IA internet)
=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===
PARIS:
Quase 70 jornalistas morreram este ano no mundo, a maioria em Gaza, alerta RSF
Sessenta e sete jornalistas foram assassinados no mundo este ano, quase metade deles em Gaza e nove no México, a maioria pelas mãos de exércitos ou do crime organizado, alerta a organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF) em seu relatório de 2025 publicado nesta terça-feira (9).
(Imprensa palestinos México imprensa Israel)
=== ESPORTES ===
-- FUTEBOL
--- Acompanhamento da rodada da Liga dos Campeões
