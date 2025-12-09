VENEZUELA NOBEL: Machado é aguardada com expectativa em Oslo, onde receberá Nobel da Paz

AUSTRÁLIA REDES SOCIAIS: Austrália é o primeiro país a proibir redes sociais para menores de 16 anos

Uma legião de apoiadores venezuelanos aguarda ansiosamente a chegada a Oslo, nesta terça-feira (9), da líder da oposição María Corina Machado, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, cuja coletiva de imprensa foi adiada sem novo horário definido.

A Austrália passou a adotar, à meia-noite de quarta-feira (hora local, 10h00 de Brasília na terça-feira), uma lei inédita no mundo que proíbe o acesso às redes sociais para menores de 16 anos, o que deixa centenas de milhares de adolescentes sem acesso ao TikTok ou Instagram.

A luta contra as redes sociais de uma mãe australiana que perdeu seu filho

Mia Bannister tem uma tatuagem em homenagem ao filho, Ollie. O suicídio do jovem após lutar contra o bullying online levou esta mãe australiana a lutar pela primeira lei do mundo para proibir as redes sociais para crianças.

HONG KONG:

Proibição das redes sociais para menores na Austrália gera debate em todo o mundo

A proibição das redes sociais para menores de 16 anos na Austrália, que entrou em vigor à meia-noite de quarta-feira (10), gera debate entre adolescentes de todo o mundo. A AFP foi ouvi-los em diversas partes do mundo.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

TEGUCIGALPA:

Apuração em Honduras se aproxima do fim com denúncias de fraude

A apuração dos votos da eleição presidencial de Honduras está próxima do fim, com uma pequena vantagem do conservador Nasry Asfura, candidato apoiado por Donald Trump, mas o vencedor só deve ser proclamado após a revisão de milhares de atas com inconsistências.

SANTIAGO:

Chile elege presidente com ultradireitista Kast como favorito

Chile definirá neste domingo (14), em segundo turno, o seu próximo presidente, com o ultradireitista José Antonio Kast como grande favorito frente à candidata de esquerda Jeannette Jara, após uma campanha marcada pelo medo da criminalidade e o aumento da migração irregular.

SANTIAGO:

Kast e Jara, o ultradireitista e a esquerdista que disputam o poder no Chile

O segundo turno das presidenciais no Chile enfrenta no domingo dois opostos: Jeannette Jara é uma comunista moderada de origem humilde que representa uma coalizão de esquerda, e José Antonio Kast é um ex-deputado de extrema direita e devoto católico que promete deportar em massa migrantes indocumentados.

SANTIAGO:

Cobre, Pinochet, imigração: cinco coisas para saber sobre o Chile antes das eleições

Uma ditadura sangrenta, uma indústria mineradora em expansão e o aumento da imigração são alguns dos cinco pontos-chave sobre o Chile, que terá o segundo turno da eleição presidencial no domingo (14), uma disputa entre o candidato de extrema direita José Antonio Kast e a esquerdista Jeannette Jara.

-- ÁSIA

SREI SNAM:

Confrontos fronteiriços entre Tailândia e Camboja deixam 10 mortos

Apesar dos apelos internacionais por moderação, os confrontos se espalharam nesta terça-feira (9) ao longo da fronteira entre a Tailândia e o Camboja, onde o número de mortos chegou a 10, com quase 150 mil deslocados.

-- ORIENTE MÉDIO

DOHA:

MSF: condições para médicos em Gaza continuam difíceis, apesar da trégua

As condições dos médicos e pacientes em Gaza continuam tão difíceis como sempre, apesar dos quase dois meses de trégua no território palestino, afirmou o presidente da organização Médicos Sem Fronteiras (MSF).

-- ÁFRICA

HAIA:

TPI condena chefe de milícia do Sudão a 20 anos de prisão por crimes de guerra

O Tribunal Penal Internacional (TPI) condenou nesta terça-feira (9) um chefe de milícia sudanês a 20 anos de prisão por crimes de guerra e contra a humanidade cometidos durante a guerra civil em Darfur, há duas décadas.

=== ECONOMIA ===

WASHINGTON:

Trump anuncia que autorizará venda à China de semicondutores de IA da Nvidia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na segunda-feira (8) que chegou a um acordo com seu par chinês, Xi Jinping, para permitir que a gigante americana Nvidia exporte semicondutores avançados de Inteligência Artificial (IA) para a China.

BRUXELAS:

UE investiga Google por usar conteúdos para sua IA sem compensação

A União Europeia (UE) anunciou nesta terça-feira (9) uma investigação para determinar se o Google violou suas normas de concorrência ao utilizar conteúdos online de meios de comunicação e outros criadores para alimentar seus serviços de IA sem a compensação adequada.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

Quase 70 jornalistas morreram este ano no mundo, a maioria em Gaza, alerta RSF

Sessenta e sete jornalistas foram assassinados no mundo este ano, quase metade deles em Gaza e nove no México, a maioria pelas mãos de exércitos ou do crime organizado, alerta a organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF) em seu relatório de 2025 publicado nesta terça-feira (9).

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

