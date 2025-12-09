Pai de Amy Winehouse pede na justiça dinheiro da venda de roupas da filha

O pai da cantora falecida Amy Winehouse iniciou uma ação judicial contra amigas de sua filha, das quais pede dinheiro depois que elas leiloaram as roupas da artista, faturando 730.000 libras (aproximadamente 5,3 milhões de reais). Mitchell Winehouse, que diz que o dinheiro deveria ter ido para sua família e uma fundação dedicada à memória dela, iniciou um processo judicial, examinado desde a segunda-feira no Tribunal Superior de Londres.

O pai da artista acusa Naomi Parry, ex-estilista da estrela, e Catriona Gourlay, que dividia apartamento com a cantora, de terem se apropriado de seus bens pessoais. Segundo o advogado de Mitchell Winehouse, Henry Legge, as duas mulheres leiloaram, entre novembro de 2021 e maio de 2023, cerca de 150 objetos que tinham pertencido à intérprete de "Back to Black", inclusive os vestidos que usou em sua última turnê, em junho de 2011. A cantora, de 27 anos, morreu no mês seguinte, em 23 de julho, de intoxicação etílica acidental. Segundo a ação judicial, o pai acreditava ser o único proprietário destes objetos, e portanto deveria ter recebido a quantia arrecadada na venda através da casa de leilões Julien’s, com sede em Los Angeles.

As pessoas que deram lances no leilão foram informadas, ainda, que 30% da renda obtida com a venda das peças seria destinada à Amy Winehouse Foundation. Mas segundo Ted Loveday, advogado de Catriona Gourlay, a maior parte dos objetos tinha sido emprestada ou presenteada pela cantora às duas amigas, embora não existam provas tangíveis disto. "Se uma jovem de 19 anos dá sua echarpe ou brincos para sua amiga, ninguém assina um contrato", argumentou o advogado, ressaltando a "generosidade" de Amy.

Catriona Gourlay e Naomi Parry conheceram Amy Winehouse no começo dos anos 2000, antes da cantora se tornar uma estrela mundial. Naomi Parry, que se tornou sua estilista, criou algumas de suas peças de palco mais conhecidos, como o Bamboo dress, que a cantora usou em sua última turnê e que foi arrematado em 2021 por 243.200 dólares (aproximadamente R$ 1,35 milhão, na cotação da época). Nesta terça-feira, segundo dia do julgamento, a advogada de Naomi Parry, Beth Grossman, afirmou perante o júri a diferença de riqueza entre Mitchell Winehouse, que admitiu ter ficado bilionário graças à herança da filha, e as duas mulheres.