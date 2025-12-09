México confia em chegar a acordo com EUA em disputa por água

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse, nesta terça-feira (9), que confia em chegar a um acordo com seu contraparte americano, Donald Trump, que ameaçou o país vizinho com tarifas aduaneiras caso este não lhe forneça mais água em virtude de um acordo de distribuição. Trump acusou o México de violar um tratado de 1944, segundo o qual os Estados Unidos compartilham água do rio Colorado em troca de água do rio Bravo, que atravessa a fronteira entre os dois países. O presidente americano pediu ao México para fornecer mais de 200 milhões de metros cúbicos de água aos Estados Unidos até o fim do ano sob o risco de arcar com uma tarifa adicional de 5% sobre os produtos mexicanos.

"Estou convencida de que, como em outras ocasiões, vamos chegar a um acordo em benefício dos Estados Unidos e em benefício do México", disse Sheinbaum em sua coletiva de imprensa habitual, na qual anunciou que haverá uma reunião sobre o tema nesta terça com autoridades americanas. O tratado obriga os Estados Unidos a enviarem a cada ano 1,85 bilhão de metros cúbicos de água do rio Colorado (oeste) para o México. O México, por sua vez, deve enviar a Estados Unidos 432 milhões de metros cúbicos de água do Rio Bravo (este), chamado de Rio Grande do lado americano. No entanto, o México está atrasado em seu compromisso e acumula um déficit de mais de 1 bilhão de metros cúbicos nos últimos cinco anos, segundo os dois países.

O vice-secretário para a América do Norte da chancelaria mexicana, Roberto Velasco, disse que a seca extraordinária nos anos 2022 e 2023 impediu o México de cumprir com sua obrigação. Sheinbaum disse, ainda, que pelo tamanho dos dutos "não seria possível entregar em muito pouco tempo a quantidade de água" exigida por Trump. "O que existe é a melhor vontade para entregar a quantidade de água devida de anos anteriores, de acordo com o que diz o tratado, e logicamente garantindo água ao México", assegurou.