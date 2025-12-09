México anuncia operações de segurança com Guatemala após incursão de grupo armado

A fronteira entre os dois países tem sido palco de ações de criminosos mexicanos. Em junho, as forças armadas mexicanas chegaram a cruzar brevemente para a Guatemala durante uma operação contra o crime organizado.

O Exército mexicano anunciou, nesta terça-feira (9), um plano de operações ao longo de sua fronteira sul junto com a Guatemala, após um confronto entre soldados guatemaltecos e um grupo armado mexicano que deixou um soldado morto e outro ferido.

"Um plano será implementado para realizar operações coordenadas ao longo da fronteira com as forças do Exército mexicano em nosso território e com o pessoal guatemalteco", disse o secretário de Defesa mexicano, Ricardo Trevilla, durante a coletiva de imprensa regular da presidente Claudia Sheinbaum.

O secretário acrescentou que essas operações começarão na terça-feira e terminarão na quinta-feira, 11 de novembro, embora "se necessário, serão prorrogadas pelo tempo que for preciso".

Trevilla não forneceu mais detalhes sobre as operações ou o número de militares envolvidos.

O secretário explicou que dois grupos criminosos operam na fronteira entre o México e a Guatemala: "um pertencente ao cartel de Sinaloa e o outro ao cartel de Chiapas e Guatemala".