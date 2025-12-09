Messi Cup começa com entrega do prêmio de MVP da MLS ao astro argentino

A Messi Cup 2025, um torneio juvenil sub-16 com oito dos melhores clubes do mundo, começou nesta terça-feira (9) com sua cerimônia de abertura, que teve como destaque Lionel Messi recebendo o prêmio de Jogador Mais Valioso (MVP) da Major League Soccer (MLS). O comissário da MLS, Don Garber, esteve presente para entregar o prêmio ao astro argentino, assim como fez em dezembro de 2024, quando Messi ganhou seu primeiro MVP.

"Foi um momento especial. Eles queriam que a apresentação do torneio fosse cercada de crianças", explicou Garber. Em 2024, a cerimônia de MVP foi um evento intimista, sem a presença da imprensa e nem de torcedores. Em contraste, a edição de 2025 contou com veículos de imprensa credenciados e entrada gratuita para os espectadores. No entanto, a chuva forçou o cancelamento do desfile dos times participantes da Messi Cup. "É uma pena, mas é apenas o primeiro dia e ainda há muito para aproveitar. Obrigado a todos que estão aqui conosco", disse Messi aos presentes.

Cerca de 200 pessoas assistiram das arquibancadas do Chase Stadium em Fort Lauderdale (nos arredores de Miami) à entrega do prêmio de MVP e, em seguida, prestigiaram a partida de abertura do torneio entre Inter de Milão e Manchester City. Em seguida é a vez da estreia do Inter Miami, contra o argentino Newell's Old Boys na segunda partida do dia. A Messi Cup reúne equipes sub-16 e está sendo realizada pela primeira vez no Chase Stadium e no Florida Blue Training Center, ambos localizados dentro do complexo do Inter Miami em Fort Lauderdale. As equipes participantes da edição de 2025 são Chelsea, Atlético de Madrid, Barcelona, Manchester City, River Plate, Inter de Milão, Inter Miami e Newell's Old Boys.