Malaysia Airlines terá que pagar indenizações às famílias das vítimas do voo MH370

A Corte ordenou que a companhia aérea pague uma indenização a cada família pela morte de seu parente, além de cobrir despesas funerárias e danos morais, de acordo com comunicado divulgado na segunda-feira, 8. Embora não se saiba o que aconteceu com os passageiros, eles foram declarados legalmente mortos.

Um tribunal de Pequim, capital da China, determinou que a Malaysia Airlines deve pagar 2,9 milhões de yuans (cerca de R$ 2,24 milhões na cotação atual) a cada uma das famílias de oito passageiros desaparecidos no voo MH370, ocorrido há mais de uma década.

Havia 239 passageiros e tripulantes a bordo do voo, que desapareceu após decolar de Kuala Lumpur, capital da Malásia, com destino a Pequim, em 2014. Apesar de anos de buscas, ainda não se sabe por que o avião caiu ou o que aconteceu com as pessoas a bordo. A maioria dos passageiros era de origem chinesa, e suas famílias continuam buscando respostas.

O tribunal informou que outros 23 casos seguem pendentes. Em outros 47, as famílias chegaram a acordos com a companhia aérea e retiraram seus processos.

Na quarta-feira passada, dia 3, o governo da Malásia anunciou que as buscas pelo avião serão retomadas em 30 de dezembro. (Com informações da Associated Press).