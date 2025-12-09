Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Malaysia Airlines terá que pagar indenizações às famílias das vítimas do voo MH370

Malaysia Airlines terá que pagar indenizações às famílias das vítimas do voo MH370

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um tribunal de Pequim, capital da China, determinou que a Malaysia Airlines deve pagar 2,9 milhões de yuans (cerca de R$ 2,24 milhões na cotação atual) a cada uma das famílias de oito passageiros desaparecidos no voo MH370, ocorrido há mais de uma década.

A Corte ordenou que a companhia aérea pague uma indenização a cada família pela morte de seu parente, além de cobrir despesas funerárias e danos morais, de acordo com comunicado divulgado na segunda-feira, 8. Embora não se saiba o que aconteceu com os passageiros, eles foram declarados legalmente mortos.

Havia 239 passageiros e tripulantes a bordo do voo, que desapareceu após decolar de Kuala Lumpur, capital da Malásia, com destino a Pequim, em 2014. Apesar de anos de buscas, ainda não se sabe por que o avião caiu ou o que aconteceu com as pessoas a bordo. A maioria dos passageiros era de origem chinesa, e suas famílias continuam buscando respostas.

O tribunal informou que outros 23 casos seguem pendentes. Em outros 47, as famílias chegaram a acordos com a companhia aérea e retiraram seus processos.

Na quarta-feira passada, dia 3, o governo da Malásia anunciou que as buscas pelo avião serão retomadas em 30 de dezembro. (Com informações da Associated Press).

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar