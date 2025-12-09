Japão avalia danos causados por terremoto de magnitude 7,5 que deixou ao menos 30 feridos

O Japão está avaliando danos e alertando a população sobre possíveis tremores secundários, depois que um terremoto de magnitude 7,5 provocou ferimentos, danos leves e um tsunami em comunidades costeiras do Pacífico, na segunda-feira, 8. Pelo menos 33 pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, informou a Agência de Gestão de Incêndios e Desastres. A maioria das vítimas foi atingida por objetos que caíram, segundo a emissora pública NHK.

Sanae Takaichi, primeira-ministra japonesa, disse a jornalistas que uma força-tarefa de emergência foi formada para avaliar os danos com urgência. "Estamos priorizando a vida das pessoas e fazendo tudo o que podemos", afirmou. Em sessão parlamentar nesta terça-feira, 9, Sanae prometeu que o governo continuará fazendo o máximo possível e lembrou às pessoas que é preciso proteger as próprias vidas. O terremoto de magnitude 7,5 ocorreu por volta das 23h15 no Oceano Pacífico, a cerca de 80 quilômetros da costa de Aomori, a prefeitura mais ao norte da principal ilha japonesa de Honshu. O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) registrou o terremoto com magnitude 7,6 e informou que ele ocorreu a 44 quilômetros de profundidade. Um tsunami de até 70 centímetros foi registrado no Porto de Kuji, na província de Iwate, ao sul de Aomori, e ondas de até 50 centímetros atingiram outras comunidades da região, informou a Agência Meteorológica do Japão.

O secretário-chefe de Gabinete, Minoru Kihara, afirmou que cerca de 800 residências estavam sem energia elétrica e que os trens-bala Shinkansen e algumas linhas locais foram suspensos em partes da região nas primeiras horas da terça-feira. A East Japan Railway informou que pretende retomar a operação dos trens-bala na região ainda nesta terça-feira. De acordo com a Tohoku Electric Power Co., a maior parte da energia elétrica já havia sido restabelecida na manhã desta terça-feira. O ministro da Defesa, Shinjiro Koizumi, afirmou que cerca de 480 moradores estavam abrigados na Base Aérea de Hachinohe e que 18 helicópteros de defesa foram mobilizados para avaliar os danos.