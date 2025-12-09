Japão alerta para possibilidade de megaterremoto com magnitude igual ou superior a 8

O aviso, que abrange áreas que vão de Hokkaido à província de Chiba, é o primeiro emitido para a região desde a introdução da categoria de alerta de megaterremoto em 2022. Um tremor é considerado um megaterremoto quando atinge magnitude igual ou superior a 8.

A Agência Meteorológica do Japão alertou nesta terça-feira, 9, para a possibilidade da região norte do país registrar um tremor de grande magnitude durante a próxima semana. De acordo com a emissora pública NHK, o alerta é para um megaterremoto, que pode ocorrer ao longo da Fossa do Japão e da Fossa de Chishima, na costa de Hokkaido.

As autoridades afirmaram que, até o momento, não há recomendação de retirada de pessoas para nenhum local. No entanto, as pessoas foram orientadas a checar rotas de retirada, verificar se os móveis de suas casas estão firmes e preparar kits de emergência, com alimentos, água e itens de higiene pessoal.

De acordo com a NHK, o diretor de gestão de desastres do gabinete do governo japonês, Morikubo Tsukasa, afirmou que os dados apontam para a possibilidade de um tremor mais forte, mas ainda não há nenhuma confirmação.

"Com base nas estatísticas de terremotos que ocorreram em todo o mundo até o momento, existe a possibilidade de um terremoto de grande escala, com magnitude igual ou superior a 8, ocorrer como consequência de um terremoto subsequente na Fossa do Japão e na Fossa de Chishima, perto de Hokkaido", explicou. "Não há certeza se um terremoto de grande escala realmente ocorrerá. Mas todos devem atender ao alerta e tomar precauções para proteger suas próprias vidas."

Um terremoto de magnitude 7,5 atingiu o país por volta das 23h15 da segunda-feira, 8, no horário local. O tremor ocorreu a cerca de 80 quilômetros da costa de Aomori, a 44 quilômetros de profundidade.