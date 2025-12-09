Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

França prende oito pessoas por assassinato transmitido ao vivo nas redes sociais

Autor AFP
AFP Autor
As autoridades francesas prenderam oito pessoas nesta terça-feira (9) por seu suposto envolvimento no assassinato de um jovem de 19 anos, transmitido ao vivo nas redes sociais, em um contexto relacionado ao tráfico de drogas, anunciou a Promotoria. 

O corpo parcialmente queimado da vítima foi encontrado em 15 de julho em "uma área isolada" da vila de Saint-Bénézet, no sul da França, disse a promotora de Nîmes, Cécile Gensac, em um comunicado. 

A violência extrema que assola Marselha entre gangues criminosas ligadas ao tráfico de drogas se espalhou nos últimos anos para cidades de médio porte como Nîmes, localizada a cerca de 30 quilômetros de onde o corpo foi encontrado. 

"A cena do assassinato foi gravada e transmitida ao vivo nas redes sociais", disse Gensac, acrescentando que as investigações iniciais confirmaram o uso de arma de fogo contra a vítima e que seu corpo estava parcialmente queimado. 

Após a descoberta do corpo, a Justiça abriu uma investigação por "homicídio organizado e participação em associação criminosa com o objetivo de planejar um crime". 

Como parte desta investigação, oito pessoas foram presas nesta terça-feira "em vários locais" da França por supostamente "participarem da organização e/ou execução dos atos", acrescentou a promotora. 

Ela estimou em julho que esses eventos poderiam estar "relacionados" aos ataques a tiros ocorridos semanas antes em vários bairros de Nîmes, "em um contexto de rivalidade extremamente violenta entre grupos criminosos locais". 

A França tem vivenciado um aumento da violência relacionada ao tráfico de drogas nos últimos anos. Em 2024, foram registrados 110 mortos e 341 feridos.

Em meados de novembro, o presidente Emmanuel Macron pediu que se "intensificasse" o combate ao tráfico na França, após diversas tragédias, como o assassinato do irmão de uma jovem ativista antidrogas em Marselha.

