França prende oito pessoas por assassinato transmitido ao vivo nas redes sociais

As autoridades francesas prenderam oito pessoas nesta terça-feira (9) por seu suposto envolvimento no assassinato de um jovem de 19 anos, transmitido ao vivo nas redes sociais, em um contexto relacionado ao tráfico de drogas, anunciou a Promotoria. O corpo parcialmente queimado da vítima foi encontrado em 15 de julho em "uma área isolada" da vila de Saint-Bénézet, no sul da França, disse a promotora de Nîmes, Cécile Gensac, em um comunicado.

A violência extrema que assola Marselha entre gangues criminosas ligadas ao tráfico de drogas se espalhou nos últimos anos para cidades de médio porte como Nîmes, localizada a cerca de 30 quilômetros de onde o corpo foi encontrado. "A cena do assassinato foi gravada e transmitida ao vivo nas redes sociais", disse Gensac, acrescentando que as investigações iniciais confirmaram o uso de arma de fogo contra a vítima e que seu corpo estava parcialmente queimado. Após a descoberta do corpo, a Justiça abriu uma investigação por "homicídio organizado e participação em associação criminosa com o objetivo de planejar um crime". Como parte desta investigação, oito pessoas foram presas nesta terça-feira "em vários locais" da França por supostamente "participarem da organização e/ou execução dos atos", acrescentou a promotora.