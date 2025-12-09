Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Exército de Israel anuncia ataque contra alvos do Hezbollah no Líbano

Autor AFP
Tipo Notícia

O Exército de Israel anunciou nesta terça-feira (9) que atacou um campo de treinamento e outros locais operados pelo movimento islamista Hezbollah no sul do Líbano.

Apesar de uma trégua anunciada em novembro de 2024 para encerrar mais de um ano de hostilidades entre Israel e o movimento pró-iraniano, o Exército israelense prosseguiu com os ataques no Líbano e mantém soldados em cinco áreas do sul libanês. 

Israel afirma que sua presença tem como objetivo atacar o Hezbollah. 

"As FDI (Forças de Defesa de Israel) atacaram estruturas da organização terrorista Hezbollah em vários pontos do sul do Líbano", afirmou em um comunicado.

A nota afirma que o ataque atingiu "uma base de treinamento utilizada pela Força Radwan do Hezbollah, além de estruturas militares e um local de lançamento pertencente ao Hezbollah". 

"Os alvos atingidos e o treinamento militar realizado em preparação para ataques contra o Estado de Israel constituem uma violação do entendimento entre Israel e o Líbano e uma ameaça ao Estado de Israel", acrescentou.

