Exército de Israel anuncia ataque contra alvos do Hezbollah no Líbano

Apesar de uma trégua anunciada em novembro de 2024 para encerrar mais de um ano de hostilidades entre Israel e o movimento pró-iraniano, o Exército israelense prosseguiu com os ataques no Líbano e mantém soldados em cinco áreas do sul libanês.

O Exército de Israel anunciou nesta terça-feira (9) que atacou um campo de treinamento e outros locais operados pelo movimento islamista Hezbollah no sul do Líbano.

Israel afirma que sua presença tem como objetivo atacar o Hezbollah.

"As FDI (Forças de Defesa de Israel) atacaram estruturas da organização terrorista Hezbollah em vários pontos do sul do Líbano", afirmou em um comunicado.

A nota afirma que o ataque atingiu "uma base de treinamento utilizada pela Força Radwan do Hezbollah, além de estruturas militares e um local de lançamento pertencente ao Hezbollah".

"Os alvos atingidos e o treinamento militar realizado em preparação para ataques contra o Estado de Israel constituem uma violação do entendimento entre Israel e o Líbano e uma ameaça ao Estado de Israel", acrescentou.