Europa não está lidando bem com a guerra na Ucrânia, diz Trump

Falando sobre a guerra na Ucrânia, o presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a criticar a condução europeia do conflito, declarando que "é um grande problema para a Europa. E eles não estão lidando bem". Ele afirmou também que o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, "ainda não leu" a proposta de paz apresentada por sua equipe, embora, segundo ele, os assessores de Kiev "tenham gostado muito" do texto. As declarações foram dadas em entrevista ao Politico,

Questionado se a Ucrânia deveria realizar eleições, respondeu: "sim, acho que chegou a hora", dizendo que o país "fala sobre democracia, mas chega a um ponto em que não é mais uma democracia".