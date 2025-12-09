Europa não está lidando bem com a guerra na Ucrânia, diz Trump
Falando sobre a guerra na Ucrânia, o presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a criticar a condução europeia do conflito, declarando que "é um grande problema para a Europa. E eles não estão lidando bem". Ele afirmou também que o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, "ainda não leu" a proposta de paz apresentada por sua equipe, embora, segundo ele, os assessores de Kiev "tenham gostado muito" do texto. As declarações foram dadas em entrevista ao Politico,
Questionado se a Ucrânia deveria realizar eleições, respondeu: "sim, acho que chegou a hora", dizendo que o país "fala sobre democracia, mas chega a um ponto em que não é mais uma democracia".
Trump reforçou ainda sua visão de que a Ucrânia está perdendo terreno: "Você certamente não diria que é uma vitória" sobre a Rússia, afirmou, destacando que o país "perdeu muita terra, e terra muito boa". Ao comentar a estratégia da Casa Branca, o presidente voltou a dizer que este "não é o meu conflito, é o conflito de Joe Biden", mas que busca evitar mais mortes.
Venezuela
O presidente também reiterou ameaças ao regime de Nicolás Maduro, declarando que "os dias dele estão contados" e acusando o líder venezuelano de enviar "milhões de pessoas, muitas vindas de prisões" para os Estados Unidos. Pressionado sobre a possibilidade de uma intervenção militar, limitou-se a dizer que "não falaria sobre estratégia militar".