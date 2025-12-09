EUA e potências europeias pedem a Ruanda fim de ofensiva na RD Congo

Os Estados Unidos e vários países europeus pediram, nesta terça-feira, ao Exército de Ruanda e ao grupo armado M23 que cessem imediatamente sua ofensiva no leste da República Democrática do Congo, dias após os presidentes dos dois países assinarem um acordo em Washington.

O grupo, liderado pelos Estados Unidos, "insta o M23 e as Forças de Defesa de Ruanda (FDR) a cessarem imediatamente suas operações ofensivas no leste da RD Congo, em particular em Kivu do Sul, e pede às FDR que se retirem do leste da República Democrática do Congo", indicou em comunicado conjunto.