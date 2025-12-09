Endrick cada vez mais sem espaço no Real Madrid: 11 minutos em campo e uma expulsão

A imagem de Endrick triste no banco de reservas é uma constante nas transmissões dos jogos do Real Madrid: uma das grandes promessas do futebol brasileiro soma 11 minutos em campo nesta temporada e uma expulsão... por reclamar da arbitragem do banco de reservas. O cartão vermelho aos 45 do segundo tempo por reclamar com o quarto árbitro na confusão ao final da derrota do Real Madrid para o Celta por 2 a 0 no Santiago Bernabéu é o mais recente capítulo de uma temporada desastrosa para o jovem atacante.

Ele jogou apenas 11 minutos entre todas as competições, disputados contra o Valencia (vitória merengue por 4 a 0 no dia 1º de novembro), longe dos 848 minutos que disputou em seu primeiro ano na capital espanhola, com sete gols nos 37 jogos que entrou com Carlo Ancelotti, sendo um reserva de luxo no estrelado elenco madridista. - Possível empréstimo - Um batismo promissor no futebol europeu para o atacante de 19 anos, que não vem tendo sequência nesta temporada desde que Xabi Alonso o substituiu Ancelotti no comando do Real Madrid. Antes de receber o Manchester City nesta quarta-feira (10) pela Liga dos Campeões, o time merengue vive um momento instável, com duas vitórias nos últimos sete jogos, mas Alonso ainda opta por não utilizar Endrick, que este ano herdou o número 9 de Kylian Mbappé, novo camisa 10 da equipe.

O astro francês é a única grande notícia no clube, com 25 gols em 21 jogos, artilheiro do Campeonato Espanhol e da Champions. Atrás dele, nem Vinícius Júnior, nem Rodrygo estão rendendo no nível esperado, enquanto Gonzalo García, jovem de 21 anos formado na base do Real Madrid, participou de 21 jogos, mas ainda não marcou. A joia do Palmeiras continua esperando. Enquanto isso, rumores sobre um possível empréstimo, com o Lyon na 'pole position' para levá-lo, embora o negócio ainda não tenha tido um desfecho. - Ancelotti quer que Endrick jogue -

Ancelotti, agora no comando da Seleção Brasileira, não convocou Endrick em novembro e aconselhou o jogador a deixar o Real Madrid em uma entrevista. "Sim, falei com ele no começo desta temporada. Ele estava lesionado, mas agora está bem (...) Creio que para ele é importante voltar a jogar e mostrar as suas qualidades", respondeu o treinador italiano em entrevista à revista Placar. O pai do jogador, Douglas Sousa, foi às redes sociais para falar sobre a situação e alfinetar Xabi Alonso.