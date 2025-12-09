Em atrito com o Liverpool, Salah entra na mira do futebol saudita

A Arábia Saudita fará "todo o possível" para atrair o craque egípcio Mohamed Salah, em atrito com o Liverpool, informou à AFP nesta terça-feira (9) uma fonte do Fundo de Investimento Público (PIF) do país, onde já jogam vários astros do futebol, entre eles o português Cristiano Ronaldo. "Estamos acompanhando de perto", disse a fonte, que pediu anonimato, sobre a situação de Salah na Inglaterra, acrescentando que a rica monarquia do Golfo quer atrair o jogador em janeiro, durante a próxima janela de transferências.

"Acreditamos que existe a possibilidade, seja por empréstimo ou compra", explicou. "Ainda não há negociações ou conversas diretas com o clube, mas uma iniciativa será tomada em breve", acrescentou a fonte do PIF, que detém 75% das ações dos clubes Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ahli e Al-Ittihad. Mas o interesse no capitão da seleção egípcia vai além desses clubes: o Al-Qadisiyah, pertencente à gigante petrolífera saudita Aramco, também tem interesse, segundo a fonte, que mencionou "uma concorrência dentro da liga saudita pela contratação de Salah". O atrito entre o atacante e o Liverpool aumentou após o anúncio de sua exclusão da lista de relacionados pelo técnico holandês Arne Slot para enfrentar a Inter de Milão nesta terça-feira pela Liga dos Campeões.