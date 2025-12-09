Avião militar com sete pessoas cai na Rússia

Um avião militar com sete ocupantes caiu nesta terça-feira, 9, na cidade de Ivanobo, a cerca de 200 quilômetros de Moscou, na Rússia. Até o momento da publicação desta matéria, não havia informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Segundo o jornal The Moscow Times, a aeronave fazia um voo de teste após passar por consertos. "Hoje, na região de Ivanovo, durante um voo de teste após reparos, uma aeronave de transporte militar An-22 caiu", afirmou o Ministério da Defesa em comunicado divulgado pela imprensa estatal. "O avião caiu em uma área desabitada", acrescentou a pasta.